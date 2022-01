Czosnek z uszkami - bieżącą sytuację komentuje Adam Willma

Operacja na miarę może nie Jamesa Bonda, ale co najmniej 07. Z kolei pierwsza po 1989 roku głośna afera podsłuchowa dotyczyła studenckiego radia, którego dziennikarz umieścił mikrofon w konfesjonale, a radio puściło to nagranie przez kołchoźniki.

Był jednak ongi w podsłuchiwaniu jakiś element romantycznego napięcia, nawet wówczas, gdy ceny profesjonalnych pluskiew spadły do kilkudziesięciu złotych. Teraz to już nie te podsłuchy co kiedyś. Wystarczy wykupić sobie abonament w Tel Awiwie i słuchać do znudzenia. To oczywiście wersja podsłuchu dla ubogich. Bogaci (USA, GB, Australia i Nowa Zelandia) stworzyli sobie już w 1971 roku system Echelon, który podsłuchuje wszystko i wszystkich, a pluskwy w formie monstrualnych purchawek rozsiali po całej planecie. Najbliższa szpiegująca purchawka o kryptonimie Czosnek znajduje się w Bad Aibling u naszych zachodnich sąsiadów, którzy zresztą również mogą się z nim komunikować wyłącznie w jedna stronę.