"Czujemy się opuszczeni". Mieszkańcy budynków przy ul. Lotniczej w Grudziądzu domagają się wybudowania drogi [zdjęcia]

- Tu mieszkają starsi ludzie, dzieci. Nie raz trzeba wezwać karetkę, taksówkę. Nikt tu już nie chce przyjeżdżać w obawie, że urwie zawieszenie! - denerwują się lokatorzy komunalnych bloków przy Lotniczej. - Dziury są ogromne, latem kurzawa a zimą kałuże i roztopy. Jak ekipy drogowe próbowały coś zrobić to... wysypali jakiś gruz w którym były gwoździe a my opony sobie przebijaliśmy! Ot, taka "pomoc"!

"Nie dość, że nie ma drogi to brakuje też chodnika"

Żaneta Makowska: - Dla jednych to tylko 50 metrów, dla innych to aż 50 metrów. Chcemy, prosimy aby w końcu ta sprawa została załatwiona. To chyba nie są wielkie koszty aby ten kawałek został porządnie utwardzony. W tej chwili aby ominąć dziury rozjeżdżony został trawnik. Czy tak to musi wyglądać...?!