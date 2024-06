Czy będą wyłączenia prądu 20.06 w kujawsko-pomorskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Łabiszyn Wieś 29e, 29d, 29c, 29b, 29a, 28a, Łabiszyn Bydgoska 35, 32,0 31, 29, 39, 25, 23, 21.06 od godz. 8:00 do 12:00

Brak zasilania w miejscowościach: Dębowiec nr 22; Borki ul. Krótka. 28.06 od godz. 8:00 do 13:00

Kolankowo Sielanka, Ustronie, Polanka. Leśna. Zacisze, Zakątek zgodnie z plakatami 26.06 od godz. 11:00 do 15:00

Brak zasilania w miejscowości Janowo nr 43A. 26.06 od godz. 8:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Niwy ul. Karpacka 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76A, 76B, 85, 89, 91, 91a, 93A, 93c, 93d, 97, dz. 169/2, dz. 172/22, dz. 204/208; Zielonogórska 1, 2, 3, 5, dz. 210/4, dz. 210/8, dz. 210/9. 25.06 od godz. 8:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Rafa dz.30/8. 21.06 od godz. 7:00 do 14:00

Oćwieka Zgodnie z plakatami 27.06 od godz. 7:30 do 13:00

Laskowice ul. Klonowa, i przyległe. 27.06 od godz. 7:00 do 14:30

Ojrzanowo 58, 58a, 59, 78, 78a, 78b, 78c, 79a, 79, 80, 79b, 79c, 81, 82, 83, 84, 104a, 26.06 od godz. 8:00 do 12:00

Łabiszyn Polna 1, 3, Żnińska 12, 10, 8, 6, 4, 2, Ogrodowa 12, Nowy Rynek 21, 22, 22a, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 25.06 od godz. 8:00 do 14:00

Łabiszyn Konwaliowa, Liliowa 25.06 od godz. 8:00 do 11:00

Gąsawa ulica Huby 1, 2, 3, 4, 25.06 od godz. 7:00 do 11:00

Laskowice ul. Osadnicza numery: 2P, 2T, 2U, i przyległe. 28.06 od godz. 7:00 do 14:30

powiat świecki

Głogówko Królewskie 41O, i przyległe.

21.06 od godz. 9:00 do 14:30

Ostrowite numery: 1, 45, 45A, Błądzim 93, 94, 95, i przyległe.

26.06 od godz. 8:00 do 11:30

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Mszano numery: od 13 do 15A, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

27.06 od godz. 8:00 do 13:30

Karolewo numery: od 27 do 35, i przyległe.

27.06 od godz. 8:00 do 11:30

Polskie Łąki numery: od 20 do 24, od 61 do 64A, i przyległe.

28.06 od godz. 8:00 do 11:30