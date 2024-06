Czy będą wyłączenia prądu 28.06 w kujawsko-pomorskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat brodnicki

Jastrzębie od 75 do 79, 295.

28.06 od godz. 10:00 do 15:00

Chojno od 8 do 13, 47/4, 47/6, 92/9, Pasieki 8, od 10 do 13, 15, 16.

28.06 od godz. 8:00 do 14:00

powiat wąbrzeski

Książki ulice Botaniczna 8, od 12 do 14, 21, Leśna 3, 5, 8, Osieczek 108, 110, 111, 114, 116, 119, 122, od 124 do 126, od 130 do 133, od 143 do 145, od 147 do 149, 152, 17/1, 293/1.

28.06 od godz. 9:00 do 14:00

Osieczek od 4 do 9, 13, 14, od 24 do 26, 28, 30, 31, od 33 do 37, od 39 do 44, od 46 do 48, od 50 do 57, od 59 do 62, 64, 65, od 67 do 72, od 74 do 76, 79, 255, 259, 129/2,129/1, 184/3, 184/6.

28.06 od godz. 9:00 do 14:00