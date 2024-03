Największy protest rolników! 20 marca 2024 w Kujawsko-Pomorskiem zablokują drogi i miasta na miesiąc

Protest rolników w Bydgoszczy. Duże trudności z dojazdem do miasta

Protest rolników w Bydgoszczy. Duże trudności z dojazdem do miasta

Tym razem rolnicy nie pojadą do Warszawy, ale ciągnikami i kombajnami zablokują miasta i dojazdy do nich . Tak też będzie w województwie kujawsko-pomorskim. Na regionalnej mapie protestów są już 24 lokalizacje.

Protest Rolników najmocniej odczuje Bydgoszcz. Ciągniki pojawią się zarówno w centrum, jak i na wszystkich dojazdach do miasta. Na przykład wjazd od strony Świecia będzie trudny z każdej strony. Rolnicy chcą zablokować główne drogi: Armii Krajowej i Gdańską w Osielsku, ale też alternatywny wjazd do Bydgoszczy przez Jarużyn i Strzelce Dolne.

Spowoduje to duże trudności w dojazdach to szkół czy pracy, tym bardziej, że protest 20 marca będzie trwał już od północy, a nie jak poprzednie – od godz. 10.

Protest rolników 20 marca 2024 - lokalizacje

Zawiadomienia o protestach są kierowane do urzędów gmin i policji.

- Do Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w formie blokady drogowej przez rolników – podaje gmina Nowa Wieś Wielka. - Blokada ma dotyczyć całego węzła komunikacyjnego w Stryszku, czyli na drodze S10 i DK 25. „Będzie zablokowana góra i dół węzła, jedna i druga strona" (cyt. z zawiadomienia).

Blokada rozpocznie się 20 marca 2024 r. o godzinie 00:00 i trwać będzie do 19 kwietnia 2024 r. do godziny 00:00. Przewidywany czas trwania to 30 dni (720 godzin) – uzupełnia urząd.