Czy będą wyłączenia prądu 3.06 w kujawsko-pomorskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Gdzie obecnie (3.06 9:04) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat żniński

Łysinin 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14a, 14b, 26a, 57, 58, 59, 60, 61,

3.06 od godz. 6:30 do 16:00

powiat świecki

Michale numery: od 1 do 14, Bratwin od 1 do 5, i przyległe.

3.06 od godz. 7:30 do 11:00

Ostrowite numery: od 2 do 14, 48 oraz domki letniskowe, i przyległe.

3.06 od godz. 8:00 do 11:30

powiat tucholski

Cekcyn ul. Szkolna numery: 34A, 34B, 34C, 70, i przyległe.

3.06 od godz. 8:30 do 12:00

powiat inowrocławski

Rybitwy 17, 16, 15, 14, 14a, 14b, 14c, 13, 12, 11, 10/1, 10/2, 10, 8, 7, 7a, 6a, 6, 5, 4,

3.06 od godz. 9:00 do 13:00