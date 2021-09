Czy będzie reaktywowana chirurgia dzięcięca we włocławskim szpitalu? Co dalej z neurologią?

Marszałek Piotr Cabecki, któremu podlega Wojewódzki Szpital Specjalistyczny podkreślał, że " chirurgia dziecięca zaczyna się bardzo specjalizować", a metody leczenia zabiegowego u dzieci są coraz bardziej wyrafinowane. - Sądzę, iż tendencją w całej Polsce będzie, że w województwie będą działać trzy ośrodki chirurgii dziecięcej. A takowe są w Bydgoszczy - 2 i w Toruniu. Zapewnił jednak, że jeśli będzie szansa na reaktywację we Włocławku, bo znajdą się lekarze zaproponuje utworzenie tego oddziału. Zaznaczył jednak, że powrót chirurgii dziecięcej do szpitala będzie trudny, bo " trudno wskrzesić coś na nowo".

Oddział chirurgii dziecięcej we włocławskim szpitalu został zamknięty trzy lata temu. Czy jest szansa na jego reaktywację? Jacek Korecki, który przez trzy miesiące pełnił również funkcję dyrektora do spraw lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta poświęconej sytuacji lecznicy zdradził, że była szansa na utworzenie odcinka dziecięcego na oddziale chirurgicznym, gdyż znaleźli się chirurdzy dziecięcy, ale takie rozwiązanie nie zyskało akceptacji dyrektor Karoliny Welki.

Czy podobnie jak chirurgia dziecięca z włocławskiego szpitala zniknie także oddział neurologii i oddział udarowy? Na razie, do końca września, oddział ten jest zawieszony. Ale nie było to pierwsze zawieszenie. Dlatego ta sytuacja martwi włocławian, zwłaszcza tych, którzy są świadomi tego, że na przykład w leczeniu udarów ważny jest czas, liczy się każda minuta. Radni także wyrażali swój niepokój. Na nadzwyczajnej sesji radny Piotr Kowal (Lewica) nie krył obaw, że jak tak dalej pójdzie, to włocławski szpital stannie się punktem przerzutowym pacjentów do innych placówek medycznych w regionie.