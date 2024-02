To była okazja do bezpośredniej wymiany spostrzeżeń z szefami policji, straży miejskiej i straży pożarnej a także prezydentem Grudziądza. Choć frekwencja nie była duża, to ci którzy pojawili się na spotkaniu zgłaszali konkretne problemy. Głównie dotyczyły Starówki.

- Wieczorami czy to na ulicach miasta czy także w pojazdach komunikacji miejskiej można spotkać osoby, które są pod wpływem alkoholu czy narkotyków i zaczepiają przechodniów i pasażerów - zgłaszał Tomasz Kujawski ze Stowarzyszenia „Jo”. - Docierają do nas też sygnały, że młodzież w obawie o swoje bezpieczeństwo w okolicach niektórych szkół średnich chodzi z gazem pieprzowym. Takie scysje uliczne to nie są odosobnione historie.

Kom. Tomasz Manuszewski, komendant policji w Grudziądzu: - W ciągu doby mamy średnio 50, a nawet 70 różnych interwencji i niestety, nie wszędzie możemy być. W żadnym mieście nie ma policji na każdej ulicy i o każdej minucie. Robimy co możemy, a statystyki pokazują, że robimy to w miarę dobrze. Staramy się być na miejscu jak najszybciej by jak najpilniej podjąć czynności. Policja swoje siły i środki kieruje tam gdzie jest największe zagrożenie