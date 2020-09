Czy szef może wysłać pracownika na zaległy urlop bez jego zgody? Zobacz koniecznie!

To ile dni urlopu wypoczynkowego należy się pracownikowi w danym roku kalendarzowym, zależy od jego stażu pracy. Jest to rocznie:

20 dni (jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat) lub

26 dni (gdy pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat).

Co do zasady, zgodnie z art. 161 kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu w całości w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub pracownika (np. przesunięcie terminu urlopu, choroba pracownika) pracownik nie wykorzysta całego urlopu do końca roku, z dniem 1 stycznia następnego roku urlop ten stanie się urlopem zaległym.

Należy udzielić go pracownikowi najpóźniej do dnia 30 września roku następnego. Nie dotyczy to 4 dni tzw. urlopu "na żądanie" przysługujących w każdym roku kalendarzowym.