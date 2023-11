Czy w Wigilię obowiązuje post? Sprawdź, czy można jeść mięso w Wigilię

Czy w Wigilię obowiązuje post?

Przepisy prawa kanonicznego nie wprowadzają w Wigilię żadnych ograniczeń dotyczących jedzenia: nie obowiązuje ani post jakościowy, ani ilościowy. W praktyce oznacza to, że można jeść to, na co się ma ochotę i tyle, ile się chce. Zjedzenie mięsa w Wigilię będzie złamaniem polskiej tradycji, nie zaś naruszeniem przepisów kanonicznych, czy przykazania kościelnego.