Czynna napaść na policjanta w Grudziądzu. Padły strzały. Sprawcy poszukiwani

Włocławski magistrat chce zaciągnąć rekordowy kredyt. Spłaci go z podatków i lokalnych opłat

W kwietniu 2021 roku prezydent Włocławka wydał zarządzenie dotyczące zaciągnięcia długoterminowego kredytu do kwoty blisko 136 milionów złotych. To o wiele więcej, niż w poprzednich latach. Z czego wynika tak duża dopuszczalna kwota kredytu i na co miałaby zostać przeznaczona?