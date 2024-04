Majówka to niebezpieczny czas na drogach. W Kujawsko-Pomorskiem zginęły już trzy osoby

- Jednego dnia w regionie mieliśmy też cztery najechania od tyłu na inne samochody, co świadczy o tym, że kierowcy nie skupiali się na jeździe, tylko korzystali z urządzeń multimedialnych – czy to telefonów komórkowych czy też tych wmontowanych w deskę rozdzielczą samochodu – uważa nadkom. Robert Jakubas , naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Coraz większa arogancja

Prawda zaś jest aż nadto oczywista i bolesna: od początku tego roku do 29 kwietnia na drogach regionu doszło do 204 wypadków (o 15 więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego), zginęły 34 osoby (o 10 więcej), 217 odniosło obrażenia (o 13 więcej). Policja odnotowała też 7 tys. 703 kolizje (o 1256 więcej).

Dlatego naczelnik wyraża też obawy co do kolejnych dni przedłużonego za sprawą majówki weekendu. W ubiegłym roku podczas majowego weekendu ( od 28 kwietnia do 3 maja) na drogach naszego województwa doszło do 13 wypadków, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 13 zostało rannych. Zatrzymano 141 kierujących pod wpływem alkoholu.