Czytelnik "Pomorskiej" z Grudziądza: - Na jeziorze w Tarpnie szaleją skuterami! Ludzie boją się pływać kajakami

"Mogło dojść do tragedii"

- Jezioro nie jest takie małe, więc można było odpłynąć skuterem i z dala od kajaków oraz rowerów popływać, a nie robić popisy pomiędzy nimi - bulwersuje się nasz czytelnik. - To było skrajnie niebezpieczne. Przecież rozpędzony skuter robi ogromne fale, dla ludzi w kajakach, rowerach wodnych były one ogromnym zagrożeniem! Mogło dojść do tragedii. Ci ludzie byli po prostu bez wyobraźni podpływali blisko linii brzegowej!

MORiW: "Będziemy wnioskowali, aby strefa ciszy na jeziorze w Tarpnie obowiązywała już od maja"

Żeby szalejący na skuterach nie zagrażali bezpieczeństwu użytkowników jeziora poruszających się na jednostkach pływających bez napędu, należałoby zmienić uchwałę rady miejskiej dotyczącą strefy ciszy na jeziorze w Tarpnie. Obecnie strefa ciszy obowiązuje tu od czerwca i była wprowadzona uchwałą sprzed bardzo, bardzo dawna.

- Gdy nie było tu kąpieliska i plaży z prawdziwego zdarzenia, ten problem nie istniał. Teraz należałoby pochylić się nad tym, aby strefa ciszy obowiązywała tutaj tak samo jak w przypadku jeziora w Rudniku - od maja - dodaje nasz rozmówca.

Podobny wniosek wyciągają władze MORiW-u: - Będziemy wnioskowali do władz Grudziądza o to, aby wydłużyć ten okres na "tarpinie", tak by obowiązywał już od maja gdy uruchamiamy wypożyczalnię sprzętu wodnego - podkreśla Izabela Piwowarska. - Względy bezpieczeństwa są najważniejsze. - Teraz niestety już nie ma jak to zrobić, ale może uda się od przyszłego sezonu.