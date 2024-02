Szybko pojawiły się komentarze, chociażby takie: - Kochane. Muszą sobie radzić. Kolejny: - Szwedzki stół. Następny: - A to dlatego, że cmentarne furtki są ciągle otwarte.

Tak, tak, chodzi o zwierzęta z rodziny jeleniowatych. Księża na dowód swojej tezy pokazują filmik na profilu parafii na Facebooku. To nagranie prawdopodobnie z telefonu, od przypadkowego świadka. Widać na nim, jak w biały dzień dwa daniele (jasny i ciemny) grzecznie spacerują po cmentarzu. Przyszły się najeść, a przecież w ich menu znajdują się główki kwiatów.

- Mieliśmy ostatnio do czynienia z małą zagadką na naszym parafialnym cmentarzu – tak zaczyna się informacja, opublikowana przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy. - Znikające główki świeżych kwiatów pozostawionych przez wiernych na grobach bliskich. Dzięki naszemu filmikowi tajemnica ta została wreszcie rozwiązana. Okazuje się, że sprawcami zaskakującego zjawiska są... daniele.

Uwaga! Zwierzęta w mieście

Nie wiadomo, czy akurat dlatego, czy nie dlatego, ale wiadomo, że zwierzęta często opuszczają lasy i pola, żeby odwiedzić (albo i zwiedzić) miasto. Przypadek także z lutego bieżącego roku – dziki opanowały budynek przy ul. Kościuszki 24 w Toruniu. Tutejsi mieszkańcy powiadomili straż miejską. Zgłoszenie się potwierdziło. To było stado dzików, które przybyło jeszcze prawdopodobnie nocą. Lokatorzy od rana, przez wiele godzin, nie mogli wyjść z mieszkań, gdyż obowiązywał zakaz opuszczania posesji. Trzeba było wezwać inne służby, m.in. z Polskiego Związku Łowieckiego. Wyszło na jaw, że dziki wstąpiły do miasta w poszukiwaniu jedzenia. Dopiero późnym popołudniem udało się je przepędzić w okolice Dębowej Góry. To miejsce nie było przypadkowe. Nietypowi czworonożni goście zostali rozpoznani przez przedstawicieli PZŁ.