Decydowała ostatnia akcja! Zwycięstwo Enea Abramczyk Astorii Bydgoszcz [zdjęcia kibiców]

Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - HydroTruck Radom 76:73 (17:13, 25:26, 14:19, 20:15)

ASTORIA: Zębski 14, 7 zb., Camphor 12 (4), Herndon 6, Washpun 5 (1), Cavars 2 oraz Nizioł 12 (1), Pluta 11 (1), Chyliński 9 (2), Krasuski 3 (1), Aleksandrowicz 2.

HYDROTRUCK: Ostojić 14 (1), 10 zb., Ireland 12, 8 as., Moore 8 (1), Zalewski 3 (1), Żmudzki 0 oraz Kraljević 22, Lewandowski 12 (4), Dzierżak 2, Wall 0.

Obie drużyny zaczęły nerwowo i chaotycznie, po 5 minutach obie do spółki zebrały zaledwie 8 punktów, tylko o jeden więcej niż strat w tym okresie. Dopiero po koniec kwarty Astoria zaczęła budować przewagę po akcjach Nizioła i Zębskiego. Efekty przyniosła presja na całym boisku i kolejne przechwyty (14:5).

Bydgoszczanie starali się grać twardo w obronie. To wybijało z rytmu gości, ale też było po źródłem problemów z faulami. Przewaga gospodarzy to rosła w granice 10 punktów, to topniała do 4. Brakowało wsparcia z obwodu, nieskuteczni i mało aktywni do przerwy byli Washpun i Camphor. Dopiero przed przerwą obaj trafili z dystansu i od razu przewaga podskoczyła do 10 punktów. Wciąż jednak brakowało umiejętności zachowania dobrego rytmu w grze i do przerwy z tej przewagi zostały tylko 3 punkty. Głównie dzięki Filipowi Kraljeviciowi (12 pkt w 3. kwarcie).