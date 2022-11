Derby dla Torunia. Energa Krajowa Grupa Spożywcza lepsza od bydgoszczanek [wideo]

Trener Piotr Kulpeksza narzekał na mało czasu na przygotowania , bydgoszczanki w czwartek grały mecz pucharowy. - Trochę informacji przekazaliśmy zawodniczkom, ale musieliśmy zagrać derby praktycznie bez żadnych taktycznych treningów. Prosiliśmy o przełożenie meczu na niedzielę, ale gospodarze się nie zgodzili. To nie zmienia faktu, że zasługują na gratulacje, trener Omanić wiedział, jak wykorzystać nasze problemy.

Szkoleniowiec miejscowych z kolei podkreślał zaangażowanie i pracę w defensywie swojego zespołu. - Dobrze przygotowaliśmy się do tego meczu i zespół od początku realizował założenia. Pewne rzeczy musieliśmy poprawić w czasie meczu, ale nie ma w zasadzie żadnych zastrzeżeń, najważniejsze, że była walka od początku do końca - powiedział Elmedin Omanić.

Energa Krajowa Grupa Spożywcza - Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz 79:72 (19:17, 20:17, 18:18, 22:20)

Energa Krajowa Grupa Spożywcza: Grays 19 (2), 7 zb., 5 as., Jones 17 (5), Pszczolarska 15 (1), Stankiewicz 13 (2), 7 as. oraz Mołłowa 8 (2), Podkańska 3, Urban 0.

Polskie Przetwory Basket 25: Taylor 22, 7 as., Michałek 11 (1), Evans 8 (1), Marginean 8 (1), Sobiech 0 oraz Kostowicz 18, 11 zb., Zasada 5 (1), Pyka 0.