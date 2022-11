Derby koszykarek dla Torunia! Sparkle Taylor górą w pojedynku snajperek [zdjęcia kibiców]

Energa Krajowa Grupa Spożywcza - Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz 79:72 (19:17, 20:17, 18:18, 22:20)

Energa Krajowa Grupa Spożywcza: Grays 19 (2), 7 zb., 5 as., Jones 17 (5), Pszczolarska 15 (1), Stankiewicz 13 (2), 7 as. oraz Mołłowa 8 (2), Podkańska 3, Urban 0.

Polskie Przetwory Basket 25: Taylor 22, 7 as., Michałek 11 (1), Evans 8 (1), Marginean 8 (1), Sobiech 0 oraz Kostowicz 18, 11 zb., Zasada 5 (1), Pyka 0.

To było zwycięstwo całkowicie zasłużone, bo niemal od początku - z krótkim przerwami - torunianki prowadziły. W połowie tej kwarty swój show zaczęła Alexis Jones, która w dwóch kolejnych akcjach trafiała z dystansu z trudnych pozycji. W pojedynku dwóch najlepszych snajperek ligi lepsza na końcu okazała się jednak Sparkle Taylor, która miała więcej punktów i asyst, a mniej strat.