Desery z jabłkami. Zobacz najlepsze przepisy na wykorzystanie jabłek, zamiast szarlotki - są proste i szybkie

Co zrobić z jabłek? - przepisy

Jabłka są tanie, łatwo dostępne, mają wiele odmian. To także źródło wielu cennych dla naszego organizmu składników.

Właściwości jabłek

Jakie korzyści daje jedzenie jabłek?

Najpopularniejsze odmiany jabłek

Do najpopularniejszych odmian jabłek zalicza się m. in. szampion, ligol, gloster, lobo, cortland, kosztela, malinówka, jonagold, red jonaprince, golden delicious czy red pinova. Jeśli szukamy, kwaśnych jabłek (np. na szarlotkę) to polecana jest szara reneta, złota reneta, antonówka czy papierówka.