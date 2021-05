Deszcz pokrzyżował plany. W Lipnie w niedzielę zabiorą się za sprzątanie parku!

W niedzielę miało się odbyć wielkie sprzątanie lipnowskiego parku pod hasłem „Sprzątam, nie śmiecę”. Ulewny deszcz pokrzyżował te plany, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Akcja odbędzie się w nadchodzącą niedzielę. Póki co, prognozy są optymistyczne. Pomysłodawczynią sprzątania jest Anna Sawicka – Borkowicz, która z powodzeniem angażuje się w inicjatywy społeczne.

Problem ze śmieciami wraca jak bumerang, bo pomimo, że każdy płaci, a przynajmniej powinien, za wywóz odpadów niezależnie od ich ilości, to śmieci leżą wszędzie. Straszą w lasach, przydrożnych rowach i w mniej uczęszczanych miejscach. To jasny dowód na to, jakim jesteśmy społeczeństwem. Podobnie jest w lipnowskim parku. Przy głównych alejkach jest czysto i w centralnej jego części, ale już na obrzeżach śmieci nie brakuje, zwłaszcza małych butelek po wódce. To prawdziwa plaga.

- Jeżdżę rowerem po parku, często mniej uczęszczanymi ścieżkami i widzę, ile jest śmieci – mówi Anna Sawicka – Borkowicz. – Postanowiłam zorganizować akcję, by wyzbierać śmieci dopóki nie zakryje ich roślinność. Deszcz pokrzyżował nam plany, ale w najbliższą niedzielę ma być słonecznie. Mam nadzieję, że weźmie w niej udział wielu mieszkańców miasta, bo z parku korzystają wszyscy.

Sprzątanie odbędzie przy współpracy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Lipnie. Każdy z uczestników otrzyma rękawiczki i worki, a w podziękowaniu za pracę – sadzonkę drzewka z Nadleśnictwa Dobrzejewice. Zbiórka uczestników odbędzie się o godz. 10.00 na placu zabaw „Piachogra”.