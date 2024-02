Dieta japońska, tajemnica długowieczności i zdrowia. To jedzą Japończycy - zobacz!

NOWE Błędy popełniane podczas używania kapsułek do prania. Przez to są mniej skuteczne

Kapsułki do prania zdecydowanie ułatwiają pranie. Są bardzo wygodne - wystarczy wrzucić kapsułkę do bębna pralki (lub do miski z wodą, jeśli pierzemy ręcznie)....