Dla Dawida Wrzosa. Piłkarze i sympatycy futbolu zagrali turniej na rzecz chorego zawodnika

Mecz charytatywny na rzecz ciężko chorego Dawida odbył się na stadionie przy ul. Sielskiej w Bydgoszczy. Piłkarz przeszedł rozległy zawał i niedotlenienie mózgu. Trwa zbiórka na jego rehabilitację.

Turniej charytatywny na stadionie piłkarskim przy ulicy Sielskiej w bydgoskim Fordonie rozpoczął się w sobotę 11 grudnia o godzinie 11. Zawodnicy, m.in. Wisły Fordon zagrali dla piłkarza Dawida Wrzosa, który cierpi na przewlekłą chorobę.

"Dawid ma 35 lat, jest cudownym ojcem rocznej Liwii i kochającym mężem Magdaleny. Nikt nie mógł przypuszczać, że choroba dosięgnie akurat jego" - brzmi komunikat na stronie Zrzutka.pl, na której trwa zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację piłkarza. "Nigdy nie opuszczała Go pogoda ducha, wszędzie było Go pełno. Zawsze był bardzo mocno związany ze sportem. Kiedyś jako piłkarz bydgoskich klubów m.in. Polonii i Gwiazdy, dziś już z licencją trenera piłki nożnej UEFA B jako trener dzieci i młodzieży w klubie Wisełka motywował nas wszystkich do zdrowego trybu życia i ruchu. Swoich wychowanków uczył nie tylko tego, jak dobrze grać w piłkę, ale również tego jak być dobrym i uczciwym człowiekiem. Rodzina, miłość, wiara to wartości dla Niego najważniejsze."

Każda pomoc się liczy

12 lipca 2020 roku Dawid przeszedł rozległy zawał serca z zatrzymaniem krążenia, równolegle doszło najprawdopodobniej do uduszenia przez zadławienie. Mózg Dawida pomimo natychmiastowej reanimacji długo odcięty był od dopływu tlenu, co doprowadziło do ciężkiego uszkodzenia niedotleniowo-niedokrwiennego i zmian w mózgu. Dawid zapadł w śpiączkę i jest w stanie wegetatywnym. Jest przytomny, lecz bez kontaktu.

- Sporadycznie jest w stanie skupić wzrok na osobie, która do niego mówi, podąża wzrokiem za dźwiękiem, skupia wzrok na tablecie, dlatego mocno wierzymy w to, że nas słyszy i rozumie - informują krewni i przyjaciele zbierający pieniądze na pomoc Dawidowi.