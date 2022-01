Zawał serca i udar mogą dopaść każdego. Są pewne objawy, które zdradzają nadchodzące ataki

Zawał serca i udar mogą dopaść każdego. Są jednak objawy, które zdradzają nadchodzące ataki. Nie-lekarz też jest w stanie je rozpoznać.

Wszyscy zwracamy uwagę na rozwój pandemii, ale nie wszyscy zwracamy uwagę na swoje zdrowie. To nie tak, że inne choroby przestały dawać się nam we znaki. To natomiast tak, że przestaliśmy chodzić do lekarza. Tymczasem, jak wskazuje Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, „nadprogramowa” liczba zgonów wynika nie tylko z zakażenia koronawirusem. To również efekt nieleczonych chorób serca. - Jest to związane m.in. z nierozpoznanymi oraz nieleczonymi zawałami serca - zaznaczają przedstawiciele PTK. - W dobie pandemii, tylko w ciągu roku, o 25 procent spadła liczba koronografii, czyli zabiegów, pozwalających ocenić drożność naczyń wieńcowych, które zaopatrują serce w krew.

Bicie na alarm

Już przed erą koronawirusa statystyki biły na alarm. Choroby układu krążenia odpowiadają za prawie połowę wszystkich zgonów. A przecież do zawału serca dochodzi, gdy w tętnicach wieńcowych przepływ krwi się zmniejsza. Wówczas serce przestaje pracować tak, jak powinno. Zdarza się, że następuje tzw. cichy zawał, zwany cichym atakiem serca albo zawałem przechodzonym. Nie jesteśmy świadomi, że go mamy. Jeśli nie zostanie wykryty i nie będziemy leczeni (powinniśmy mieć wykonanych kilka badań, m.in. EKG i rezonans magnetyczny), może dojść do groźnych powikłań, nawet do zgonu.

Zanim nastąpi zawał