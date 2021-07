Dla mieszkańców powiatu sępoleńskiego wrócą autobusy do Bydgoszczy. Od poniedziałku będą też dodatkowe kursy między gminami [rozkład jazdy]

Zobacz wideo: Duże zmiany w kodeksie drogowym . To musisz wiedzieć!

Wszystko wskazuje na to, że samorządowcy z powiatu sępoleńskiego doszli do porozumienia z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Całbeckim i problem zawieszonych połączeń autobusowych z Krajny do Bydgoszczy zostanie rozwiązany.

Autobusy do Bydgoszczy przez powiat sępoleński od 1 września

Przypomnijmy, że od 1 kwietnia PKS Chojnice zawiesił kursowanie wszystkich czterech połączeń na trasie Chojnice – Bydgoszcz przez powiat sępoleński. Dla spółki kursy były nieopłacalne. Na biurko marszałka trafiła niejedna petycja i wnioski od mieszkańców, burmistrzów, wójta i starosty. Sprawa za pośrednictwem posłów Jana Szopińskiego i Bartosza Kownackiego trafiła nawet do ministerstwa infrastruktury. Marszałek Całbecki początkowo nie chciał interweniować. W ostatnich dniach doszło jednak do bezpośredniego spotkania samorządowców czterech gmin i powiatu z władzami województwa.