Dłużnik dostaje prezenty od firmy windykacyjnej. To za spłatę zaległej pożyczki

Kto jeszcze nie wie: windykacja oznacza odzyskiwanie pieniędzy od dłużników, którzy brali pożyczki i kredyty, ale nie spłacali ich w terminie. Jeżeli bank ma problem z opornym klientem, a kolejne upomnienia nie dają skutku, tenże bank może zlecić ściągnięcie należności właśnie firmie wyspecjalizowanej w takim działaniu. To zanim sprawa trafi do sądu i pozwany usłyszy wyrok dotyczący nakazu zapłaty. Zadłużona bądź zadłużony muszą liczyć się nie tylko z telefonami i korespondencją tzw. upominawczą, lecz także z upominkami. Firmy windykacyjne prowadzą bowiem programy lojalnościowe.

Małżeństwo z Bydgoszczy o prezentach od firm windykacyjnych sporo wie. Kobieta opowiada: - 5 lat temu zaciągnęliśmy pożyczkę w tradycyjnym banku. Wtedy i ja i mąż mieliśmy pracę, a rata nie była dla nas takim obciążeniem. Pod koniec 2021 roku raty kredytów zaczęły rosnąć prawie z miesiąca na miesiąc przez około rok, ponieważ stopy procentowe rosły. Gdy braliśmy pożyczkę, płaciliśmy ratę w wysokości 750 zł miesięcznie. Po serii podwyżek do zapłaty mieliśmy każdorazowo ponad 1300 zł. W międzyczasie straciłam zatrudnienie. Znalazłam zajęcie w innej firmie, ale tylko na pół etatu. Zaczęliśmy wpadać w długi. Bank przysyłał upomnienia do zapłaty, dzwonili jego windykatorzy z działu, jak to przedstawiali, kontaktów z trudnymi klientami. Później odzyskiwaniem naszego długu zajęła się zewnętrzna firma windykacyjna. Wtedy natomiast częstotliwość odbierania upomnień, czy to telefonicznych, czy listownych, się zwiększyła. Co nam po nich, skoro pieniędzy na spłatę pełnych kwot rat brakowało?