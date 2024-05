Dłuższy czas oczekiwania kobiet na wizytę u lekarza. Oto sytuacja w Kujawsko-Pomorskiem

W Polsce wydłużył się czas oczekiwania kobiet na wizytę u specjalistów - w zeszłym roku wynosił 3,4 miesiąca. Teraz – 5,9. Spośród zabiegów, najdłużej czeka się na rekonstrukcję piersi. Jak jest w Kujawsko-Pomorskiem? Sprawdziliśmy.

Po raz trzeci Fundacja Watch Health Care (WHC) zbadała sytuację polskich kobiet w ochronie zdrowia. Przeanalizowała 80 świadczeń, w tym 31 przeznaczonych wyłącznie dla nich, z 14 dziedzin medycyny w 450 placówkach mających kontrakt z NFZ. Metodyka nie zmienia się od lat - ankieterzy Fundacji podający się za pacjentów dzwonili do placówek medycznych. Niestety, w porównaniu z rokiem 2023, wyniki nie są optymistyczne.

Te wizyty u specjalistów wymagają cierpliwości

- Dla jasności, nie wybieramy świadczeń tendencyjnie, ale w oparciu o przewagę epidemiologiczną - w chorobach i schorzeniach, które występują częściej u kobiet, bądź wyłącznie u kobiet. Nasze raporty to system widziany oczami pacjenta, a konkretnie słyszany uszami naszych ankieterów, którzy wiszą na telefonie, żeby dodzwonić się do przychodni i szpitali, co z roku na rok jest niestety trudniejsze - stwierdza Milena Kruszewska, prezes WHC.

Na rekonstrukcję piersi Polki muszą poczekać blisko rok. - W wielu przypadkach mastektomii można byłoby uniknąć, gdyby dostęp do nowoczesnej diagnostyki był lepszy. W onkologii większość nowoczesnych terapii to tzw. terapie celowane, czyli skupione na konkretnej mutacji w genie. Dotyczy to także raka piersi. Niestety w naszym kraju nadal wykonuje się zbyt mało badań molekularnych, dodatkowo dostęp do nich jest utrudniony, bo można je wykonywać tylko przy okazji hospitalizacji - ocenia Milena Kruszewska. Cierpliwości wymaga też oczekiwanie na wizytę u endokrynologa - obecnie to aż 18 miesięcy, było - 11. Wydłużyły się kolejki do chirurga naczyniowego - z 6,4 miesięcy do 11,9 oraz do neurochirurga - z 6,2 miesięcy do 11. Niepokojąco wzrosła kolejka do ginekologa-onkologa – z 0,5 do 5,2 miesięcy. Natomiast 5,6 miesięcy trzeba poczekać na wizytę u chirurga-bariatry.

W Kujawsko-Pomorskiem na rekonstrukcję szybciej

Sprawdziliśmy, jak długo na rekonstrukcję piersi czekają mieszkanki regionu. - Odpowiedź jest dosyć skomplikowana - mówi prof. dr hab. n. med. Tomasz Nowikiewicz, koordynator Oddziału Klinicznego Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

I tak, kiedy kobieta miała mastektomię, czyli amputację piersi, ale jakiś czas temu a teraz zdecydowała się na jej rekonstrukcję - to na taki zabieg poczeka kilka tygodni, co wiąże się z konkretnymi badaniami, jakie powinna wykonać. - Natomiast gdy pacjentka z rakiem piersi będzie miała amputację połączoną od razu z rekonstrukcją tej piersi, to praktycznie na taki zabieg nie czeka - stwierdza prof. Tomasz Nowikiewicz. Podobnie jak w kraju, od 5 do 6 miesięcy poczeka się w regionie na zabiegi bariatryczne. Tu kolejka jest jedna - dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. - W przypadku zabiegów bariatrycznych, najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie pacjenta. Jeśli w określonym czasie nie spełni on określonych i wymaganych warunków, to przesuwa się go w kolejce i wydłuża czas oczekiwania na ten zabieg - informuje prof. dr hab. n. med. Krzysztof Leksowski, koordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Bariatrycznej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu. W tym oddziale, wykonuje się 2 000 takich operacji rocznie.

Za to jeśli kobieta chce udać się na wizytę do ginekologa-onkologa w regionie - na przykład po raz pierwszy - to musi poczekać w kolejce na NFZ do 12 miesięcy. - Jeśli lekarz POZ lub ginekolog rozpozna u danej pacjentki jakieś problemy onkologiczne, to wówczas, po otrzymaniu Karty DILO otwierającej szybką ścieżkę onkologiczną, jest ona zaopiekowana praktycznie natychmiast - mówi dr n. med. Józef Dziedzic, ginekolog-onkolog w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Wskazuje też na badania profilaktyczne, w tym cytologię. - Tu do wizyt zachęcamy panie raz na 3 lata, o ile lekarz nie zaleci inaczej i które spełniają wymagane w programie warunki. W tym przypadku, pacjentki są przyjmowane z tzw. marszu - dodaje doktor.

Natomiast – jak wynika z danych K-W Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy - do poradni położniczo-ginekologicznych w Kujawsko-Pomorskiem średni czas oczekiwania w przypadkach pilnych wynosi 2 dni. W przypadkach stabilnych - 17 dni.

Na badanie diagnostyczne kobiety czekają obecnie średnio 2 miesiące

Spośród analizowanych 8 ścieżek leczniczych wydeptywanych przez pacjentki, w 2024 roku najdłuższa okazała się ścieżka kobiety zgłaszającej lekarzowi POZ utrzymujące się od miesięcy uczucie ciężkości i bólu nóg, pojawiający się obrzęk. Wszystkie badania zajęły aż 1 046 dni.

- Okazało się, że musi ona przejść przez proces diagnostyczno-terapeutyczny obejmujący dwie konsultacje specjalistyczne, jedno badanie diagnostyczne i jeden zabieg. Z tych 1046 dni, 256 dni czekała na wizytę u angiologa, 120 dni na USG Doppler kończyn dolnych, 358 dni na wizytę u chirurga naczyniowego i 312 dni na zabieg usunięcia żylaków metodą klasyczną - wymienia prezes Milena Kruszewska. W zeszłym roku trwało to 774 dni. Za to na badanie diagnostyczne kobiety czekają obecnie średnio 2,4 miesiące, w zeszłym roku było to - 2,3. Najdłuższej na USG tarczycy – 6,9 miesięcy. Systematycznie rośnie też czas oczekiwania na świadczenia wyłącznie kobiece – od 2,2 miesięcy do 2,8. Czas oczekiwania na operację pacjentki z nietrzymaniem moczu wynosi 6,7 miesięcy i jest o miesiąc dłuższy w porównaniu z 2023 rokiem. A w przypadku wypadania macicy - na operację metodą podwieszania z dostępem laparoskopowym - 5,7 miesięcy.

