Dni Unisławia 2023 z Anią Wyszkoni z Łez i Michałem Wiśniewski z Ich Troje. Mamy zdjęcia

Tak się bawił Unisław pierwszego dnia!

Dzieci z przedszkoli i szkół z terenu gminy Unisław oraz grup tanecznych z GOK-u szkoły tańca „Skakanka Dance” zaprezentowały układy taneczne i radosne piosenki. Wodzirej zapraszał uczestników do udziału w wielu konkursach, śmiechu było co nie miara. Dorośli zmierzyli się z pytaniami o Gminie Unisław i Powiecie Chełmińskim, w konkursie wiedzy. Podczas uroczystego rozstrzygnięcia wręczono pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe dofinansowane przez Powiat Chełmiński.

Parkiet należał do unisławian

Sobotnie świętowanie zainaugurowała impreza biegowa zaliczona do cyklu Grand Prix w biegach długodystansowych województwa kujawsko-pomorskiego. Na starcie zjawiła się imponująco duża liczba uczestników XIII Półmaratonu i Dziesiątki Unisławskiej – biegu i marszu nordic walking. Na dzieci czekały zabawy prowadzone przez animatorów. Do wspólnych pląsów zachęcał też pluszowy minionek. Uczestnicy chętnie uśmiechali się do pamiątkowych zdjęć przed fotolustrem. Ta atrakcja miała liczne grono zwolenników, a była zupełnie darmowa. Na scenie zaśpiewały „Unisławianki” przy akordeonowym akompaniamencie.