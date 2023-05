Do 9 czerwca 2023 trwają zapisy na studia dla przyszłych dowódców w wojsku. Z mieszkaniem, wyżywieniem i taką miesięczną pensją! Agnieszka Domka-Rybka

Każdy student wojskowy otrzymuje zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie i miesięczną pensję. Łukasz Kaczanowski/zdjęcie ilustracyjne

W ofercie kształcenia Wojskowej Akademii Technicznej pojawił się nowy kierunek studiów wojskowych. Technologie elektroniczne i telekomunikacyjne to unikatowy w skali polskich uczelni wojskowych kierunek o profilu praktycznym, który przygotowuje do zawodu inżyniera-dowódcy w służbach technicznych łączności i informatyki. Kandydaci mają czas na rejestrację do 9 czerwca 2023 roku.