Dodatkowe szczepionki przeciwko covoid-19 trafiły do szpitala we Włocławku. Czy szpital szczepił poza kolejnością?

– mówiła posłanka Joanna Borowiak podczas konferencji prasowej zorganizowanej we wtorek 26 stycznia pod szpitalem we Włocławku.

- Jesteśmy bardzo mocno zaniepokojeni, a wręcz zbulwersowani informacjami, jakie płyną z włocławskiego szpitala. A informacje te dotyczą szczepień wykonywanych w czasie ostatniego weekendu (22-23 stycznia – przypis redakcji) z pominięciem kolejności określonej w narodowym harmonogramie szczepień. Z doniesień medialnych wiemy, że szpital miał poszukiwać chętnych, którzy by się zaszczepili. Wręcz płynęły informacje takie, że po znajomości. Koleżanka, która jest znajomą dzwoniła i mówiła, że we włocławskim szpitalu można się zaszczepić przeciwko koronawirusowi

Posłanka Joanna Borowiak zaznaczyła, że ma dużo wątpliwości i wiele pytań do pani dyrektor szpitala we Włocławku. Dodała też, że wiele razy próbowała skontaktować się z nią telefonicznie, by najpierw zasięgnąć informacji u źródła. Jednak bezskutecznie. Przygotowała również list z pytaniami do Karoliny Welki, dyrektorki szpitala we Włocławku:

Szpital we Włocławku szykuje się do przywrócenia porodów rodzinnych

- Mamy niespójne informacje. Z informacji medialnych wynika, że pani dyrektor szpitala miała powiedzieć takie słowa: „w pewnym momencie już nie pytaliśmy czy ktoś jest medykiem czy nie. Były osoby starsze, które pojawiły się w tej kolejce, nawet nie wiedząc, że nie szczepimy osób starszych”. Pojawiła się również informacja jakoby we czwartek wieczorem (21 stycznia) szpital został poinformowany o tym, że są szczepionki, które mają krótki termin przydatności. Otóż, we czwartek 21 stycznia w godzinach porannych, szpital złożył w systemie zamówienie na 1170 szczepionek. Informację o tym, że będą dostępne szczepionki o krótszym terminie przydatności z uwagi na ryzyko rozmrożenia, szpital otrzymał w środę (20 stycznia). W czwartek (21 stycznia) złożył zamówienie na 1170 szczepionek i tego samego dnia otrzymał jeszcze szczepionki z terminem wykorzystania do 25 stycznia do godziny 12. Z czego wynikała zatem sytuacja poszukiwania pacjentów do szczepień, skoro szpital zamawia nawet większą liczbę dawek szczepionki, niż deklaruje pani dyrektor? Tych pytań i niejasności jest wiele

- Wczoraj (25 stycznia – przypis redakcji) o godzinie 16 otrzymałem telefon od pani dyrektor Karoliny Welke, którym byłem zbulwersowany, bo pani dyrektor zaproponowała mi – jako członkowi rady społecznej - żebym przyszedł się zaszczepić twierdząc, że rada społeczna szpitala też jest jak gdyby w grupie 0, która uprawniona jest do szczepień w pierwszej kolejności. Odmówiłem i swoje wątpliwości wyraziłem, mówiąc kategorycznie, że będę czekał - bo jestem w grupie 60 plus – na swoją kolej. Uważam, że to byłoby niezasadne, żeby członkowie rady społecznej szczepili się poza kolejnością. Ostatnie dwa posiedzenia odbyły się w sposób zdalny, 28 stycznia kolejne też będzie zdalne. Ponadto rada społeczna spotyka się generalnie raz na kwartał, więc jaka jest tutaj grupa ryzyka

– mówił na konferencji prasowej Janusz Dębczyński, radny z Włocławka.

Będzie kontrola we włocławskim szpitalu?

Posłanka Joanna Borowiak podkreśliła, że gdyby nawet doszło do sytuacja, w której pilnie poszukiwani byliby pacjenci, ponieważ wszyscy z listy oczekujących medyków zostaliby już zaszczepieni, to wówczas należałoby skontaktować się z punktami szczepień we Włocławku, które szczepią przeciwko koronawirusowi i do tych pilnych szczepień zaprosić seniorów.

Joanna Borowiak zapowiedziała także, że jeszcze we wtorek 26 stycznia wyśle oficjalne prośby do Ministra Zdrowia i NFZ o podjęcie kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku w celu wyjaśnienia sytuacji związanej ze szczepieniami przeciwko koronawirusowi.