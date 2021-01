Szpital we Włocławku szykuje się do przywrócenia porodów rodzinnych

Od początku epidemii do końca maja 2020 roku, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku wstrzymano porody rodzinne. Przywrócono je na niespełna 4 miesiące, ale 14 września ubiegłego roku - w związku z wykryciem w placówce ogniska zakażenia koranawirusem - zawieszono do odwołania.