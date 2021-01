Włocławek. Zainteresowanie szczepieniami przeciwko koronawirusowi jest duże, ale brakuje szczepionek i terminów

We Włocławku szczepienia przeciwko koronawirusowi wykonywane będą w dziesięciu placówkach medycznych. Zapisy osób powyżej 70. roku życia rozpoczęły się w całym kraju w piątek 22 stycznia, a już w niedzielę Michał Dworczyk - szef kancelarii premiera poinformował, że wszystkie szczepionki przewidziane do wykorzystania do końca marca, zostały zagospodarowane.

Zobacz wideo: Kalkulator kolejki szczepionkowej Covid-19.

W piątek 22 stycznia ruszyły zapisy na szczepienia przeciwko covid-19 dla seniorów, którzy ukończyli 70. rok życia. Chętni mogli rejestrować się dzwoniąc na bezpłatną infolinię, elektronicznie poprzez eRejestrację, albo kontaktując się z wybranym punktem szczepień. We Włocławku utworzono dziesięć takich punktów. Zarówno w piątek 22 stycznia, jak i dziś – w poniedziałek 25 stycznia – także nasza redakcja próbowała się z nimi skontaktować. Niestety, w większości przypadków bezskutecznie. Problemy z rejestracją na szczepienia przeciwko koronawirusowi Bez problemu dodzwoniliśmy się tylko do jednej z placówek medycznych we Włocławku, która będzie szczepić przeciwko koronawirusowi – Przychodni na Plantach. Aby ułatwić pacjentom kontakt, uruchomiła dodatkowy numer telefonu, przeznaczony wyłącznie do rejestracji na szczepienie. W piątek, wczesnym popołudniem, na szczepienie zapisanych było tam 490 osób (w tym 20 leżących, do których pracownicy przychodni będą musieli dojechać), a pacjenci rejestrowani byli już na termin po 31 marca.

Natomiast w dwóch przychodniach należących do Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włocławku, na szczepienie przeciwko koronawirusowi zapisało się już ponad 6 tysięcy osób (dane z 25 stycznia). - To bardzo dużo. Warto pamiętać, że we Włocławku przeciwko koronawirusowi szczepi nie tylko Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej, tych punktów w mieście jest dużo więcej – przypomina Bartłomiej Kucharczyk, kierownik Referatu Dialogu Społecznego UM Włocławek.

Punkty szczepień przeciwko koronawirusowi we Włocławku W galerii przypominamy wszystkie punkty, które we Włocławku realizują szczepienia przeciwko koronawirusowi.

Ewa Błasiak, dyrektorka i współwłaścicielka Przychodni na Plantach we Włocławku również podkreśla, że zainteresowanie mieszkańców Włocławka szczepieniami przeciwko koronawirusowi jest bardzo duże. Zaznacza też, że część osób jest bardzo niegrzeczna w stosunku do pracowników przychodni, mają m.in. pretensje o to, że dostają odległy termin na szczepienie. Awanturę zrobiła im też pacjentka, której danych komputer nie chciał przyjąć. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że zapisała się już na szczepienie w innej przychodni, dlatego system nie pozwalał na ponowną rejestrację. We wspomnianej przychodni próbowała uzyskać szybszy termin.

Pacjenci są niezadowoleni z długiego oczekiwania na termin szczepienia - Niestety, czasami wychodzi brak kultury, bo każdy zna informacje z telewizji i uważa, że wszystko jest tak, jak powinno być. A niestety, w praktyce dostaniemy bardzo mało szczepionek (30 tygodniowo) i w związku z tym nie możemy ludziom obiecywać, że szczepienia będą w takich terminach jak przewiduje program państwowy – zaznacza Ewa Błasiak. Dyrektorka dodaje także, że placówka zgłosiła się do wykonywania szczepień, mimo że nakłada to na nich dodatkowe obowiązki, głównie z tego względu, by pacjenci zapisani do ich przychodni nie wędrowali po całym mieście i nie szukali miejsca, gdzie można się zapisać. - Znamy swoich pacjentów, wiemy na co chorują, wiemy kiedy kiedy można ich zakwalifikować – mówi Ewa Błasiak. Ewa Błasiak z Przychodni na Plantach we Włocławku, podkreśla również, że lepszym rozwiązaniem na organizację szczepień byłoby włączenie w nie wszystkich przychodni.

- Ważne jest, aby pacjenci chodzili na szczepienia do swoich przychodni, gdzie mają swoich lekarzy. Co ja mogę powiedzieć o człowieku, który przyjdzie z innej przychodni, którego muszę przebadać, któremu muszę zrobić badania, żeby go zakwalifikować do szczepienia? Tych naszych już znamy. Bardzo szkoda, że nie wszystkie przychodnie prowadzą szczepienia. Powinien być taki rządowy nakaz, żeby wszystkie szczepiły. Każda przychodnia ma gabinet zabiegowy, pielęgniarki zabiegowe, punkt szczepień i lodówkę, więc wyposażenie jest jednakowe. Uważam, że powinno tak być, że odgórnie każda przychodnia dostaje szczepionki dla swoich pacjentów. Nie byłoby tłoku, skarg, tłumów, krzyków i narzekań. Także tutaj chaos jest niesamowity – podsumowuję kwestię zapisów i organizacji szczepień Ewa Błasiak.

Brakuje terminów i szczepionek przeciwko koronawirusowi Szczepienia przeciwko koronawirusowi miały ruszyć w poniedziałek 25. Przychodnia na Plantach we Włocławku dziś rano otrzymała informację, że szczepionki są w drodze, jednak około południa jeszcze nie było ich w przychodni. Jak wygląda sytuacja w innych punktach realizujących szczepienia przeciwko covid-19 we Włocławku, niestety na razie nie wiemy, ponieważ nie udało nam się dodzwonić do żadnego z tych punktów, aby zapytać o zapisy i dostępność szczepionek. Natomiast już wczoraj, Michał Dworczyk informował seniorów, by nie wybierali się do przychodni w celu rejestracji, ponieważ do końca marca nie ma już wolnych szczepionek.

- Apelujemy do seniorów, aby nie szli jutro do POZ-ów, aby zapisać się na szczepienie, tylko zostali w domach. Wszystkie szczepionki do końca marca zostały już zagospodarowane – powiedział podczas niedzielnej konferencji prasowej Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. O braku wolnych terminów, spowodowanym brakiem szczepionek, poinformowało także Biuro Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, jednocześnie zapewniając, że każdy senior zainteresowany szczepieniem przeciwko koronawirusowi, zostanie zaszczepiony.

Jak się zarejestrować na szczepienie przeciwko koronawirusowi? Aby seniorzy nie musieli wielokrotnie dzwonić i szukać wolnych miejsc i terminów, uruchomiono nowe funkcjonalności, które mają pomóc starszym osobom: jeżeli dzwoniąc na infolinię nr 989 senior usłyszy, że obecnie nie ma wolnych terminów na szczepienie w miejscu jego zamieszkania lub w pobliżu - powinien podać konsultantowi telefon kontaktowy. Kiedy zwiększy się liczba dostarczanych do Polski szczepionek i pojawią się wolne miejsca – seniorzy zostaną o tym poinformowani,

senior (samodzielnie lub przy pomocy osób bliskich) może wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/, podając swoje dane kontaktowe. Podobnie, jak w przypadku infolinii - gdy tylko wzrosną dostawy szczepionek przez producentów i w rezultacie pojawią się wolne terminy na szczepienie - seniorzy zostaną o tym poinformowani,

można również wysłać smsa o treści Szczepimysie pod numer 664 908 556. W odpowiedzi senior otrzyma prośbę o podanie nr PESEL i kodu pocztowego. I podobnie jak powyżej – jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnego terminu – pacjent zostanie poinformowany w chwili uruchomienia nowych terminów szczepień.

- Apelujemy, aby seniorzy, którzy jeszcze nie zarejestrowali się na szczepienia nie udawali się jutro (25 stycznia – przypis redakcji) osobiście do POZ celem rejestracji, tylko skorzystali z powyższych narzędzi . Gwarantujemy, że każdy senior, który pozostawi swoje dane przez infolinię lub Internet – zostanie umówiony na szczepienie, gdy tylko kolejne dawki dotrą do Polski

– czytamy w informacji nadesłanej przez Oddział Informacji i Analiz Biuro Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.