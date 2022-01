Dokumentacja na budowę ronda na ul. Kościuszki w Sępólnie nadal niegotowa. Miała być do końca 2021 roku

- Kiedy wreszcie będzie to rondo na ulicy Kościuszki? W jaki dzień i o jakiej porze nie wyjeżdżałbym z ulicy Odrodzenia, zawsze stoję w korku. Świątek-piątek i niedziela! Od kilku lat mówi się o tym rondzie, a z tego co wiem, nie ma nawet projektu. Ile można czekać?! - pyta nas zniecierpliwiony kierowca z Sępólna.

Nie tylko temu kierowcy, ale i wielu mieszkańcom miasta pokonującym ten odcinek w ciągu dnia kończy się cierpliwość. To skrzyżowanie jest newralgiczne, zlokalizowane między budynkiem urzędu miejskiego, starostwa powiatowego, urzędem skarbowym i marketem. Droga prowadzi do Tucholi bądź w przeciwnym kierunku w stronę ronda Grudzińskiego, czyli do centrum w stronę Bydgoszczy i na ul. Chojnicką w stronę Kamienia Krajeńskiego.

Jak informowaliśmy w październiku, gmina Sępólno Krajeńskie otrzymała do podpisania szósty aneks dotyczący terminu opracowania dokumentacji technicznej na budowę ronda na drodze wojewódzkiej nr 241 na skrzyżowaniu ulic Kościuszki, Popiełuszki i Odrodzenia. Za inwestycję odpowiada Urząd Marszałkowski w Toruniu, który przygotowanie dokumentacji zlecił Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Ostatni termin podany był jako koniec roku 2021.