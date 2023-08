Donald Tusk i Michał Kołodziejczak we Włocławku: "Jesteśmy świeżą parą"

- Chcemy przekonać wszystkich dookoła, by wybrać sprawną, skromną władzę - powiedział Donald Tusk we Włocławku.

Dalej przewodniczący Platformy Obywatelskiej komentował hasło wyborcze Prawa i Sprawiedliwości "Bezpieczna Przyszłość Polaków". - My chcemy tu i teraz bezpiecznej Polski - mówił Tusk. - Nie chodzi o obiecanie ludziom złotych gór. Tu chodzi o przywrócenie elementarnej normalności - dodał.

Donald Tusk spotkanie z włocławianami rozpoczął od odniesień do marszu, jaki zorganizowano w Warszawie 4 czerwca oraz informacji, że w tej kadencji Sejmu nie uda się powołać komisji ds. badania rosyjskich wpływów.

Jak zastrzegł, "możemy mieć najtańszy i najskromniejszy rząd w Europie, a mym najdroższy i najliczniejszy". "To jest proste. Możemy wprowadzić uczciwą kontrolę Najwyższej Izby Kontroli, a nie starać się aresztować szefa NIK-u lub jego syna" - dodał.

Podkreślił, że "codziennie można dodawać nowe fakty i już prawie na nikim to nie robi wrażenia". "Nie poddajmy się temu. To musi na nas robić wrażenie. I dlatego musimy przekonać wszystkich w koło, że można wybrać dobre, skromne, sprawne państwo. Władzę, która nie kradnie, tylko myśli o tym, jak pomóc słabszym. To jest w zasięgu ręki" - ocenił Tusk.

Lider PO zaprezentował też kandydatów Koalicji Obywatelskiej do Sejmu z naszego regionu. Przypomnijmy, że "jedynką" z okręgu toruńskiego będzie Arkadiusz Myrcha. Z drugiego miejsca kandydować będzie Iwona Hartwich. We Włocławku byli także Krzysztof Brejza i Magdalena Łośko, którzy kandydują z okręgu bydgoskiego.