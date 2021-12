Dotacje na usuwanie azbestu we Włocławku. Na złożenie wniosku jest czas tylko do końca roku

Wnioski dotyczące usuwania azbestu można składać tylko do końca 2021 roku

Wnioski (w formie papierowej) o włączenie nieruchomości do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek na lata 2017– 2032”, można składać w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta przy ul. 3-go Maja 22 (pokój 25) lub do urny korespondencyjnej. Wnioski będą przyjmowane tylko do 31 grudnia 2021 roku.