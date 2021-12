Policja we Włocławku i powiecie włocławskim prowadzi przedświąteczne kontrole w sklepach [zdjęcia]

We Włocławku trwają kontrole w placówkach handlowych

- Kontrole prowadzone przez służby mają zminimalizować ryzyko zarażenia się koronawirusem. Podczas takich działań policjanci weryfikują, czy robiący zakupy stosują się do zasad związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz zakrywania ust i nosa. Zwracają uwagę także na bardzo ważny element walki z wirusem tj. dezynfekcję rąk - informuje nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy KMP we Włocławku. I dodaje, że większość stosuje się do obostrzeń sanitarnych.

Mandaty i kary za łamanie zasad sanitarnych

Włocławska Policja przypomina też, że na osoby łamiące zasady sanitarne może zostać nałożony wysoki mandat karny. Natomiast w przypadku osób, które w rażący sposób łamią nakazy, kontrola może się zakończyć wnioskiem do sądu i notatką do sanepidu. Sąd za niestosowanie się do obostrzeń może nałożyć grzywnę do 5 tysięcy złotych, a sanepid nawet do 30 tysięcy złotych.