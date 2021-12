Zmiany we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Trwa malowanie [zdjęcia]

- Nowy Rok tuż, tuż. Zatem u nas zmiany. Nasze Centrum już wkrótce w nowej odsłonie wizerunkowej. Ale wciąż z tym samym ciepłym, serdecznym uśmiechem gwarantującym, że w naszym Centrum będzie równie miło i domowo jak dotychczas. Do zmian przygotowywaliśmy się już od kilku tygodni. A Nowy Rok, to dobry czas na ich realizację. A zatem witamy w zmienionej kolorystce, choć ze względów bezpieczeństwa i covidowych obostrzeń w nieco innej formule. Jednak czekamy na Was. Wszystko z myślą o naszych kochanych Wolontariuszach, Beneficjentach i wspaniałych Seniorach – poinformowało Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu na Facebooku.