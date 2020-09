Dożynki Jasnogórskie 2020. Prezydent Duda do rolników: umiecie gospodarować bardzo dobrze

Starostami obchodów byli Anna i Grzegorz Wiesławscy z Zagórza, którzy przybyli do Częstochowy z piątką dzieci, wręczali dożynkowe bochny chleba.

Prezydent Andrzej Duda do rolników: - (...) zapewniam was, że będę czynił wszystko, żeby polska wieś jak najlepiej się rozwijała, żeby to, co nowoczesne, było zapewnione także dla polskiej wsi; komunikacja, szerokopasmowy internet, wszelkiego rodzaju dobra, które do niedawna były przywilejem wielkich miast, aby były u was, aby to, co nazywamy równym rozwojem kraju stało się rzeczywistością, aby także na wsi była dobra edukacja, aby także na wsi był dostęp do dóbr kultury, aby także na wsi był dostęp do sportu i rekreacji.