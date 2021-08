Dożynki wojewódzkie w Toruniu 2021. Tak będziemy je wspominać [wideo, zdjęcia]

Ten symboliczny bochen chleba miałem zaszczyt przyjąć w imieniu wszystkich mieszkańców województwa. Przyjmuję go z czcią i wiarą i wielką wdzięcznością. Przyrzekam dzielić ten chleb sprawiedliwie, tak żeby nie zabrakło dla nikogo, a szczególnie dla potrzebujących. Dziękuję wszystkim rolnikom za tegoroczne zbiory - mówił podczas ceremonii przekazania chlebów z tegorocznego ziarna marszałek Piotr Całbecki. - W tym chlebie zawarte są nie tylko trud i wysiłek całych rodzin, setek tysięcy osób pracujących w rolnictwie w naszym województwie, ale też miłość do ojczystej ziemi, do ojcowizny, do tej ziemi przekazywanej z pokolenia na pokolenie, tak umiłowanej przez naszych przodków, że oddawali za nią życie.