Dr hab. Janusz Golinowski: - Rolą samorządów nie jest uciekanie się do abstrakcyjnych podziałów z poziomu centralnego

- Samorząd województwa kieruje skargę w związku z rządowym podziałem rezerwy programowej. Więcej od nas otrzymają duże województwa oraz te z tzw. ściany wschodniej. Co jest nie tak z naszym regionem?

- Obecnie rządzący bardziej podkreślają rolę i znaczenie tzw. ściany wschodniej, przez co my tracimy. Podział ról w przestrzeni publicznej jest zdecydowanie korzystniejszy dla województw wschodnich. Kiedy rządzący ustalają reguły gry, podziału pieniędzy, to starają się przysposobić do siebie większą liczbę potencjalnych wyborców na przyszłość.

- Gdybyśmy porównali wskaźniki naszego regionu z tymi z tzw. ściany wschodniej, to okazałoby się, że gdybyśmy leżeli między Lublinem a Rzeszowem, to dostalibyśmy więcej pieniędzy.

- Zdecydowanie tak, ale istotne jest to, że nasz region nie ma potencjału wyborczego związanego z domniemanymi oczekiwaniami rządzących. Dlatego rozkład pieniędzy kierowany jest do wschodnich regionów. Tam ma być realizowany tzw. rozwój zrównoważony.