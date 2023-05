Europejski Tydzień Szczepień, który w tym roku trwa od 23 do 30 kwietnia, ma zwiększyć naszą wiedzę o korzyściach wynikających ze szczepień oraz o ryzyku związanym ze spadkiem osób zaszczepionych. Tak z perspektywy lat, na ile tego typu edukacja zachęca nas bardziej do tych szczepień? Trudne pytanie. Ale jedno jest pewne, że choroby zakaźne nie będą wybierać sobie tylko tego jednego tygodnia, w którym będą nas zarażały, tylko będą nas atakowały przez cały czas. Dlatego powinniśmy szczepić się nie tylko w okresie dziecięcym, kiedy obowiązuje kalendarz szczepień ale też i w wieku podeszłym. A najlepiej przez całe życie. Oczywiście niektóre szczepionki będą chroniły nas cały czas, a inne – jak choćby na grypę – jedynie sezonowo, co też powinniśmy sobie uświadomić. Myślę, że szczególnie w takim tygodniu jak ten warto zrobić sobie rachunek sumienia i przeanalizować, na jakie choroby jesteśmy zaszczepieni czyli odporni, a w których szczepieniach mamy zaległości. Mocno o to apeluję, bo przecież zawsze lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Mamy COVID-19 czy sezon grypowy – szczepmy się. Wyjeżdżamy do krajów, gdzie panują różne inne choroby zakaźne – szczepmy się, żeby na nie nie zachorować i nie mieć żadnych powikłań. Mamy małe dzieci, pilnujmy kalendarza szczepień. Jesteśmy seniorami, uodparniajmy się szczepieniami choćby na pneumokoki.

To jak Polacy do szczepień ochronnych dzisiaj podchodzą? Tu ciągle jest źle, a nawet bardzo źle. Dlaczego? Z jednej strony coraz więcej osób chce być fit. Zdrowo się odżywia, ćwiczy – inwestuje w ten sposób w siebie, bo ma świadomość, że jest to ważne i potrzebne dla zdrowia. A z drugiej strony - mimo, że te osoby tak mocno cenią swoje zdrowie – nie szczepią się, bo uważają, że preferowany przez nie styl życia da im wystarczającą odporność. Że jak zjedzą owoce, poćwiczą jogę, to na nic nie zachorują... To jest jak najbardziej mylące. Na te poglądy – nie tylko tych osób - wpływają również ruchy antyszczepionkowe, zwane też proepidemicznymi.

Jakie argumenty przeciwników szczepionek przekonują do tego, aby z nich nie korzystać?

Nie jestem socjologiem ani specjalistą od komunikacji, ale mogę powiedzieć, jak to się mniej więcej odbywa. Te ruchy proepidemiczne są po prostu siewcami strachu. Opowiadają na przykład o tym, że jeśli zdrowy człowiek coś sobie wstrzyknie, to może zachorować na różne choroby. Albo że może mieć groźne odczyny poszczepienne. Wypisują na forach internetowych różne inne niestworzone i nie poparte żadnymi argumentami opinie, które szybko padają na bardzo podatny grunt. Niektórzy ich autorzy mają też - w tych złych opiniach o szczepionkach - swój interes. Zamiast nich, zachęcają do kupna super leku na odporność i to najlepiej w dużych dawkach. No i ludzie bardzo szybko wpadają w taką "biznesową" spiralę.

A przykład - choćby Niemiec - gdzie brak szczepień na odrę doprowadził do powrotu tej zakaźnej choroby nie jest dowodem na to, co może nam grozić gdy od tych szczepień odstąpimy?

Odra powróciła w Niemczech, w Ukrainie – polio. Jak nie będziemy się szczepić, to i nas te i inne zakaźne choroby ponownie zaatakują. Mój ośrodek, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, cały czas raportuje wskaźniki zakażeń tymi chorobami, na razie na szczęście są jeszcze na poziomie zero. Ale nie mamy pewności, jak długo taki stan się utrzyma, bo coraz więcej rodziców nie szczepi swoich dzieci. Oby na refleksje nie było zbyt późno...