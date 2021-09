Dramatyczne zmiany klimatyczne dokonują się na naszych oczach. Także w Kujawsko-Pomorskiem

A to dopiero początek, bo rabunkowa gospodarka człowieka własnej planty postępuje. Każdy z nas dokłada do tego swoją cegiełkę, bo konsumuje więcej niż powinien. Pozbywamy się ogromnych ilości odpadów, nie zawsze segregując je, niekiedy bezczelnie wyrzucając do lasów, do rzek i jezior. Wystarczy wejść płytko do lasu, aby się o tym przekonać.

Wystarczy też udać się na jakąś uroczą dotąd podmiejską polanę, by przekonać się, że już jest zajmowana przez osiedle mieszkaniowe lub budownictwo jednorodzinne. Domy, garaże, parkingi, wiodące do nich drogi, cała infrastruktura techniczna to miejsca wyrwane planecie, zabetonowane, bądź pokryte kostką brukową, słabo chłonące wodę, zabijające życie biologiczne. To miejsca, które w przeciwieństwie do zielonych, nie produkują już tlenu, a dwutlenek węgla, inne gazy cieplarniane, spaliny, hałas. Miasta i osiedla nie są już w stanie chłonąć nadmiaru wody opadowej, w upalne dni stają się „wyspami ciepła”.