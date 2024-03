Dramatyczny mecz KH Energa w play off. Torunianie stracili bramkarza i wygrali w Jastrzębiu!

JKH GKS Jastrzębie - KH Energa Toruń 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

Bramki: 0:1 Sozanski - Behm, Syty (1:52), 1:1 Izacky - Spirko (10:58), 1:2 Syty - Behm, Sozanski (14:59), 2:2 Ford - Urbanowicz (26:14), 2:3 Djumić - Behm (50:11)

KH Energa: Pohjanoksa - Svars, Zieliński, Larionovs, Fjodorovs, Tiainen - Gimiński, Sozanski, Prokurat, Syty, Djumić - Jaworski, Johansson, Kogut, K. Kalinowski, M. Kalinowski - Behm, Maćkowski, Jaakola, Huhtela, Baszirow

Play off zaczał się dla torunian świetnie. Nie minęły dwie minuty, a Matthew Sozanski strzelił pierwszego gola dla KH Energfi. Bohaterem 1. tercji był Mikałajm Syty. Najskuteczniejszy hokeista toruńskiej drużyny w sezonie zasadniczym zaliczył asystę przy golu Kanadyjczyka, a w 15. minucie już osobiście pokonał Jakuba Lackovicia.

Wszystkie cztery gole padły w liczebnych przewagach, co nie nie może dziwić. To play off, kości trzeszczały, a sędziowie tylko w 1. tercji odgwizdali aż osiem 2-minutowych kar. Niestety, większe straty ponieśli torunianie: już w 4. minucie z urazem nogi zjechał z lodu Julius Pohjankosa, a potem kontuzji palca nabawił się Mateusz Zieliński (obaj trafili do szpitala jeszcze w trakcie meczu). Na sobotę zostali więc awaryjnie wezwani obrońca Oliwier Kurnicki oraz trzeci bramkarz w drużynie Maksymilian Lisewski.