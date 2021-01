Drogi. Poseł Magdalena Łośko zwraca uwagę - budowa obwodnic Kruszwicy i Strzelna dopiero w latach 2027-2029

Budżet miasta Chełmna - co w nim zaplanowano? Burmistrz mówi, że będą inwestować a nie przjadać

Planowane dochody miasta Chełmna w 2021 roku wynoszą niemal 85,5 mln zł, planowane wydatki to kwota nieco ponad 94 mln zł, rezerwy budżetowe – to ponad 1,6 mln zł, a deficyt budżetowy – ponad 8,7 mln zł. - To wariant oszczędnościowy. Dużym ciężarem jest oświata, subwencja nie starcza nawet na wynagrodzenia nauczycieli - mówi burmistrz Artur Mikiewicz.