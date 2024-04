Druga tura wyborów w Radzyniu Chełmińskim w powiecie grudziądzkim. Maciej Góral czy Piotr Kozłowski? Zagłosuj w naszej sondzie

Co wiemy o kandydatach?

Dwóch najlepszych powalczy teraz o zwycięstwo by przez kolejne pięć lat rządzić Radzyniem Chełmińskim. O głosy wyborców będą walczyć do 19 kwietnia do północy, gdyż od północy 20 kwietnia do godz. 21 niedzieli 21 kwietnia będzie obowiązywała cisza wyborcza.