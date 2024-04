Zaproszenie na festyn "Lato na wsi" w Minikowie. Kwiaty, zwierzęta, tradycyjne smaki

11 i 12 maja 2024 r. (sobota i niedziela) w godz. 10:00-17:00 na 10 ha powierzchni wystawienniczej Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie rozstawi się ponad 300 wystawców, a ich stoiska odwiedzi ok. 30 tys. odwiedzających.

To w ramach corocznego wydarzenia - targów "Lato na wsi - święto smaku i tradycji", którego celem jest zaprezentowanie mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich, tradycji kulturowych, walorów przyrodniczych regionu, a także ekologicznych metod produkcji żywności. To też okazja do zapoznania się z możliwościami wykorzystania energii odnawialnej.

W programie wydarzenia m.in.: