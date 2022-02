Duże zmiany w Anwilu Włocławek: legenda odchodzi, mistrz przychodzi

Jak na długą i barwą historię Anwilu z Almeidą komunikat o rozwiązaniu kontraktu jest dość lakoniczny. Ale też trudno się dziwić, bo klub od początku sezonu marzył, aby ta historia wreszcie się skończyła i teraz wszyscy we Włocławku odetchnęli z ulgą.

Ivan Almeida to symbol Anwilu w ostatnich latach. Kabowerdeńczyk dwa razy prowadził drużynę do mistrzostwa Polski. Wrócił w trakcie poprzedniego sezonu, gdy Anwil miał pomóc w powrocie na szczyt PLK. Nic z tego nie wyszło. Sam zawodnik grał nawet nieźle (do momentu kontuzji), ale obok zespołu, a w potem w mediach społecznościowych rozpętał kilka awantur, które fatalnie wpłynęły na wizerunek klubu.

Po sezonie trener Przemysław Frasunkiewicz postawił sprawę jasno: Almeidy w zespole nie chce. Koszykarz trenował więc indywidualnie, grywał sobie w reprezentacji swojego kraju i pobierał najwyższe wynagrodzenie w zespole. Negocjacje trwały miesiącami i wreszcie udało się kontrakt rozwiązać. Jak poinformował Karol Wasiek ze Sportowych Faktów, koszykarz ma dokończyć ten sezon w Portugalii.