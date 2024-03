Duże zmiany w Enea Abramczyk Astorii Bydgoszcz. Nowy trener Aleksander Krutikow musi obudzić potencjał w ataku bydgoskiego zespołu

Wybór nowego trenera kibice przyjęli z mieszanymi uczuciami. Rozstanie z Krzysztofem Szubargą daje nadzieje na uniknięcie katastrofy w play off, ale też Aleksander Krutikow - legenda bydgoskiego klubu - od dawna był już poza obiegiem w dorosłej koszykówce. Po raz ostatni w takiej roli pracował kilka lat temu na Białorusi. Istotnym plusem jest to, że pracuje w klubie, był blisko drużyny i obserwował ligę.

Siła na pewno nie w ilości. Niezłym rozwiązaniem byłoby odchudzenie kadry, ale na to już trochę za późno. Trener Krzysztof Szubarga nazwisk nabrał do drużyny ponad miarę i w pewnym momencie wydawało się, że Astoria kontraktuje kolejnych graczy tylko po to, aby nie trafili do konkurencji. W efekcie na obwodzie o minuty na dwóch pozycjach rywalizuje siedmiu graczy, a w zasadzie żaden z nich nie jest typowym rozgrywającym.