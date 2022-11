Dyrektor oświaty w Sępólnie ma znaleźć 60 tys. dla "Trójki", bo rada nie wiedziała o wszystkich wnioskach

Na październikowej sesji sępoleńscy radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę dotyczącą rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wiśniewie. Chodzi tu o zakup trzech kontenerów, które poprawią warunki lokalowe placówki. Koszt to 500 tysięcy. Zanim doszło do głosowania, rada miała przed sobą tylko wniosek z Wiśniewy. Okazuje się, że były jeszcze z innych szkół, o których rada nie wiedziała. Wszystkie „utknęły” w Zakładzie Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie. Ta sprawa była przedmiotem długiej dyskusji na komisji budżetowej, na którą zwołano wszystkich radnych.

- Nie chcę wchodzić w polemikę co do zasadności inwestycji, a tylko okoliczności, w jakich doszło do przegłosowania zakupu kontenerów. Kilka dni po sesji otrzymała telefon od dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 3 w Sępólnie z pytaniem, co z jej wnioskami, które składała w czerwcu do burmistrza. Udałam się do burmistrza w celu uzyskania odpowiedzi, co stało się z tymi wnioskami. Z rozmów wynika, że komisja budżetowa, jak i pozostali radni, nie mieli pojęcia, że oprócz wniosku z Wiśniewy są jakieś inne, ale z jakichś względów nie zostały komisji dostarczone. Radni mieli na stole jeden wniosek i zapewnienie, że są pieniądze na zakup kontenerów. Szkoda, że po fakcie okazuje się, że pochodzą one nie tylko z oszczędności szkoły w Wiśniewie, ale też po części z oszczędności SP nr 3 i może jeszcze innych placówek oświatowych – przedstawiała sytuację radna Barbara Szlezer, przewodnicząca komisji oświaty.