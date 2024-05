Dzieci z "zerówki" ze Sztynwagu pod Grudziądzem wybrały się na "Majówkę z mamą i tatą". Zobacz zdjęcia

Maluchy z "zerówki" przy Szkole Podstawowej w Sztynwagu w gminie Grudziądz spędzały dzień wraz ze swoimi rodzicami w ramach "Majówki z mamą i tatą". Były sporo atrakcji i... bezcenny czas spędzony z najbliższymi.

Mali "Podróżnicy", bo tak nazywa się grupa przedszkolna zaprosiły swoich rodziców bądź inne najbliższe osoby na "majówkę" do Grudziądza. Była to okazja do wspólnego świętowania zbliżających się: Dnia Matki (26 maja), Dnia Dziecka (1 czerwca) i Dnia Ojca (23 czerwca). Całość była niespodzianką przygotowaną przez dzieci pod okiem nauczycieli.

Milusińscy spotkali się z rodzicami w Grudziądzu pod sceną Andrzeja Wajdy na Błoniach Nadwiślańskich. Tutaj maluchy dały występ: były wierszyki, piosenki i tańce. Na koniec artystycznej części dnia dzieci wręczyły bliskim wykonane własnoręcznie drobne upominki. Wzruszenie i radość zagościły na twarzach dorosłych.

Następnie wszyscy razem przeszli do muzeum, gdzie zwiedzano wystawy dedykowane przedszkolakom. Potem był czas na śniadanie majówkowe na trawie nad Wisłą by dalej przejść spacerkiem do wieży Klimek na Górze Zamkowej aby podziwiać piękną panoramę Grudziądza i Wisły.

Był też oczywiście czas na wspólne rozmowy pomiędzy rodzicami, dziećmi i nauczycielami, a także to co maluchy lubią najbardziej: lody! Z pewnością był to cudownie spędzony czas.

