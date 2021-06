Dzień Dziecka w Grudziądzu. Muzeum zaprosiło dzieci na warsztaty fotografii otworkowej oraz czerpania papieru. Zobacz zdjęcia

Dzień Dziecka 2021 w Sępólnie Krajeńskim. Przy Centrum Kultury i Sztuki otwarto alejkę Bambino. Zdjęcia

W Sępólnie Krajeńskim z okazji Dnia Dziecka otwarto aleję Bambino. To droga prowadząca do budynku Centrum Kultury i Sztuki, gdzie najmłodsi mogą prezentować swoje plastyczne talenty. To najbardziej kolorowe miejsce w mieście!