Dzikie ptaki i zwierzęta niszczą uprawy i budżety rolników. Ardanowski proponuje, by Skarb Państwa wypłacał odszkodowania

Ptaków przybywa

Jego zdaniem coraz więcej kujawsko-pomorskich rolników ma problem z dzikimi ptakami. Dotyczy to szczególnie pól położonych niedaleko zbiorników wodnych. Uważa, że ptactwo ma świetne warunki do rozwoju, więc zwiększa się ich populacja. - Tylko dlaczego to rolnicy mają je karmić? - pyta.

I dodaje, że w związku z bardzo łagodnymi i bezśnieżnymi zimami oraz zmianą charakteru upraw, tj. zwiększeniem udziału wielkopowierzchniowych monokultur, a także likwidacją różnych elementów urozmaicających krajobraz (np. zadrzewienia i zbiorniki śródpolne, miedze, tereny podmokłe itp.), zmienia się charakter migracji ww. gatunków: (...) Ptaki te przebywają coraz dłużej na terenie Polski, w tym w okresie zimowym, co jeszcze kilka lat temu było sytuacją wyjątkową np. w przypadku żurawia oraz mają łatwy dostęp do pokarmu, w postaci ww . wielkoobszarowych upraw.(...)”

Płoszenie to za mało

Kulwicki korzystał już z zezwolenia na umyślne płoszenie ptaków. - Zainstalowałem działko hukowe, ale to nie ma większego sensu - uważa gospodarz z Borówna. - Ptaki się do tego huku przyzwyczają, a zdaję sobie sprawę, że nie jest to przyjazny sposób także dla innych zwierząt, które są płoszone przy okazji. Poza tym butle z gazem nie są tanie i przynajmniej dwa razy w ciągu doby trzeba do nich dojść, żeby włączyć i wyłączyć. Po deszczu można kalosze w gruncie zostawić, a i czasu szkoda. Ten problem powinien być inaczej rozwiązany. Potrzebne są odszkodowania.